Готуються тікати: окупанти в Енергодарі грабують школи й дитсадки

Загарбники вивезли з приміщень деяких закладів освіти парти, шафи й інші меблі

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни займаються мародерством закладів освіти. Про це повідомив Центр національного спротиву.

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За даними ЦНС, окупанти пограбували низку шкіл і дитсадків. Так, вони вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі.

«Як бачимо, така політика свідчить, що самі росіяни не вірять в те, що прийшли назавжди, адже за фактом вони просто грабують регіон, поки мають можливість», – зазначає ЦНС.

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Нагадаємо, що в Енергодарі посилюється терор: місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшукують навіть людські помешкання.

До слова, завершилася 418-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення. Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 50 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.