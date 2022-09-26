Як Росія набирає «гарматне м’ясо»: влада закриває області на в’їзд та виїзд

Кремль планує мобілізувати від 300 тис. до 1 млн осіб

Мобілізованих змушують купувати необхідні речі за власні кошти

На території країни-агресорки тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної російським військово-політичним керівництвом. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 вересня.

Відомо, що Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що знаходяться не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись.

Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти, зокрема, це теплий одяг.

Також зазначені заходи противник проводить на тимчасово окупованих територіях України. З 24 вересня цього року у Севастополі на базі автомобільного батальйону чорноморського флоту, розпочато підготовку відмобілізованих.

У місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли 18-річного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів. Є дані, що ця цифра сягає 1 мільйона.

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