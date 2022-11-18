Члени МАГАТЕ ухвалили нову резолюцію щодо України: хто голосував проти
24 країни-члени МАГАТЕ закликали припинити бої в районах АЕС
Керівна рада Міжнародного агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) ухвалила чергову, вже третю з початку війни, резолюцію із закликом припинити бойові дії в районі всіх українських АЕС. Про це повідомляє BBC.
24 із 35 представників країн-членів МАГАТЕ проголосували за запропоновану Канадою та Фінляндією резолюцію. Зокрема, Росія та Китай були проти.
У резолюції знову відзначається кризова ситуація на Запорізькій АЕС, співробітники якої працюють під тиском з боку російських військових.
Нагадаємо, 16 листопада через російські обстріли в Україні відбувся збій у роботі двох АЕС: на Хмельницькій – зупинилось обидва енергоблоки, на Рівненській – один.
3 листопада в «Енергоатомі» розповіли, що Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Через обстріл окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники розмістили на даху одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції свої системи радіоелектронної боротьби.
Також окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. У ставок-охолоджувач не потрапляє тепла вода через зупинку енергоблоків. Це призвело до масового мору риби, яка виконує санітарну функцію. Якщо температура води в ставку не підніметься найближчим часом, то на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.
Крім того, Генштаб повідомляв, що рашисти можуть підірвати житлові масиви та ЗАЕС.
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