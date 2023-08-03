Окупанти почали відступати на півдні – NYT

Український контрнаступ поставить Росію в невигідне становище

Минулого тижня Збройні сили України значно активізували свій контрнаступ двома ударами на півдні, очевидно, націленими на міста в Запорізькій області: Мелітополь біля Азовського моря та Бердянськ на сході на Азовському узбережжі. Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що офіційні особи США заявили, що нарощування українських сил минулого тижня відбулося в той час, коли ЗСУ розчищали шляхи через частину російської оборони та почали вимотувати російські війська та артилерію.

Західний чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що російські війська перенапружені і мають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням.

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Філіп Брідлав, генерал Військово-повітряних сил у відставці, який був головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі, погодився з цим і сказав, що, як і раніше, очікує, що український контрнаступ поставить Росію в невигідне становище.

«Українці зараз перебувають у стані, коли вони розуміють, як вони хочуть використати свої сили. І ми починаємо бачити, як росіяни відступають», – сказав він.

Нагадаємо, триває 526-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення. Ворог продовжує терористичні атаки на Україну.