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Окупанти почали відступати на півдні – NYT

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти почали відступати на півдні – NYT
Рашисти мають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням
фото ілюстративне

Український контрнаступ поставить Росію в невигідне становище

Минулого тижня Збройні сили України значно активізували свій контрнаступ двома ударами на півдні, очевидно, націленими на міста в Запорізькій області: Мелітополь біля Азовського моря та Бердянськ на сході на Азовському узбережжі. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що офіційні особи США заявили, що нарощування українських сил минулого тижня відбулося в той час, коли ЗСУ розчищали шляхи через частину російської оборони та почали вимотувати російські війська та артилерію.

Західний чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що російські війська перенапружені і мають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням.

Філіп Брідлав, генерал Військово-повітряних сил у відставці, який був головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі, погодився з цим і сказав, що, як і раніше, очікує, що український контрнаступ поставить Росію в невигідне становище.

«Українці зараз перебувають у стані, коли вони розуміють, як вони хочуть використати свої сили. І ми починаємо бачити, як росіяни відступають», – сказав він.

Нагадаємо, триває 526-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення. Ворог продовжує терористичні атаки на Україну.

Теги: окупанти ЗСУ війна контрнаступ

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