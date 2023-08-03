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Навколо Мелітополя окупанти збудували «підземні міста»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Навколо Мелітополя окупанти збудували «підземні міста»
Жителі Мелітополя повідомляють ЗСУ про все, що діється в місті
фото ілюстративне

Коли ЗСУ прорвуть лінію оборони в Мелітополі – ворог втече

В очікуванні ЗСУ окупанти навколо Мелітополя звели по три-чотири лінії оборони: підготували потужні фортифікаційні укріплення, зокрема й підземні. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає «24 канал».

Федоров зазначив, що російські загарбники мали багато часу для підготування до українського контрнаступу, тож на сьогодні навколо Мелітополя є щонайменше три, а то й чотири лінії оборони.

«Місто захищене як з боку Бердянська, так і з боку Каховки – ворог там побудував надпотужні фортифікаційні споруди. У деяких випадках це підземні міста, які ворог буде використовувати як свої фортеці», – розповів міський голова.

Водночас мер переконаний, що навіть така сильна оборонна підготовка не врятує окупантів. Федоров пояснив, що українським військовим і спецслужбовцям добре відомо, що відбувається у Мелітополі. Адже в місті є спротив та місцеві жителі, які про все швидко повідомляють.

«По-друге, ми чітко розуміємо: коли наші героїчні військові прорвуть лінію оборони, – у ворога не вистачить сил втриматись і вони точно тікатимуть», – зазначив мер Мелітополя.

Нагадаємо, триває 526-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення. Ворог продовжує терористичні атаки на Україну.

Теги: війна ЗСУ Мелітополь окупанти

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