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Окупанти потрапили під вогонь артилерії ЗСУ під Авдіївкою: видання Bild назвало втрати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти потрапили під вогонь артилерії ЗСУ під Авдіївкою: видання Bild назвало втрати
План росіян полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу
фото: Генштаб

Українськими військами було вбито понад 200 російських окупантів та знищено понад 60 танків і БТР

Під час свого наступу на Авдіївку у Донецькій області російська армія втратила вже понад 200 військових, а також більш як 60 танків та БТР. Про це повідомляє Bild.

За даними військового аналітика Bild Юліана Ріпке, російські війська, намагаючись оточити Авдіївку, пішли у наступ колонами із понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки. Однак вони потрапили під вогонь артилерії та ПТУР та були відкинуті.

За оцінкою аналітика, українськими військами було вбито понад 200 російських окупантів та знищено понад 60 танків і БТР.

Як зазначив Ріпке, план росіян полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити села Північне, Степове та Бердичі.

Проте ЗСУ змогли зупинити наступ окупантів під Північним і на залізничній лінії в Степовому. За даними аналітика, попри втрати, російські війська не мають наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку.

Нагадаємо, з початку минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку у Донецькій області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Ситуація у місті залишається напруженою.

Як повідомлялося, Збройні сили України фіксують певне затишшя в штурмах з боку російської армії поблизу міста Авдіївка Донецької області. Імовірно, це пов’язано із втратами окупантів. Водночас Сили оборони готуються до нової хвилі штурмів. 

Триває 600-й день повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ударів не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. 

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Теги: росія окупанти армія Авдіївка втрати ворог наступ війна

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