Що втратила російська армія за 600 днів війни: повна статистика

Українським захисникам вдалося ліквідувати майже 300 тис. окупантів

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 288 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 318 літаків ворога, 20 кораблів та 4965 танків. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 860 окупантів, 17 танків, 44 артсистеми, літак та вертоліт ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 288 630 (+860) осіб ліквідовано;

танків – 4965 (+17) од.;

бойових броньованих машин – 9385 (+23) од.;

артилерійських систем – 6910 (+44) од.;

РСЗВ – 814 (+1) од.;

засоби ППО – 547 од.;

літаків – 318 (+1) од.;

гелікоптерів – 317 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11) од.;

крилаті ракети – 1531 од.;

кораблі/катери – 20 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9271 (+22) од.;

спеціальна техніка – 981 (+5) од.

Нагадаємо, триває 600-й день повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ударів не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.