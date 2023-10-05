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Росія вкрала в Китаю ідею, як контролювати кожен крок громадян

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія вкрала в Китаю ідею, як контролювати кожен крок громадян
Росіяни розробляють проєкт, який має запроваджувати спеціальний скоринг-код, що формуватиме соціальний рейтинг людини
фото з відкритих джерел

РФ розробляє систему «соціального рейтингу», за якою будуть оцінювати якість росіян

У Росії з’явилися пропозиції запровадити систему соціального рейтингу за китайським аналогом, щоб посилити контроль за росіянами. У Російському державному соціальному університеті (РДСУ) вже розробили систему під назвою «Ми», яка була надихнута напрацюваннями Пекіна щодо введення цифрового контролю над громадянами, повідомляють російські ЗМІ.

Студентам ВНЗ пропонується взяти участь в тестуванні платформи під назвою «Ми». Саме вона має запроваджувати спеціальний скоринг-код, який і формуватиме соціальний рейтинг людини.

У Росії пропонують поєднати цей код з індивідуальною карткою платника податків, медичною страховкою, паспортом та телефоном. Проєкт був представлений рік тому і наразі проходить етап розробки. програма аналізуватиме отримані дані для того, аби збирати актуальну соціологічну та іншу інформацію. Окрім цього, за задумом авторів проєкт «Ми» відстежуватиме ледь не всі суспільні активності людини: спосіб життя, кредитну історію, пости в соцмережах, громадянську позицію, судимості, спортивні досягнення та взагалі відносини з правоохоронними органами.

Систему соціального рейтингу «Ми» у РДСУ показали в 2022 році. Вона заснована на принципах кваліметричної платформи, яка використовує ймовірнісні та статистичні моделі оцінювання, подібні до банківських систем скорингу. Розробники порівнюють її з китайською системою соціального рейтингу, де громадянам нараховуються бали за благодійну діяльність, політичну лояльність та інші критерії. У випадку низького рейтингу в Китаї можуть бути обмежені певні права та можливості.

Платформа «Ми» має намір надавати кожному громадянину «двокомпонентний скоринг-код», що включає «соціальний статус» та «соціальний рівень». Ці поняття визначаються як метрика накопичених якостей та особливостей людини, а також кількісна характеристика досягнутих результатів та потенціалу у соціальному плані відповідно. Систему можуть запропонувати банкам та регіональній владі. Зазначимо, що назва проєкту досить іронічна, адже ще на початку ХХ століття російський письменник Євген Замятін написав однойменну книжку, де описується суспільство жорсткого контролю над особистістю, а імена і прізвища замінені буквами і номерами, поки держава контролює навіть сексуальне життя.

Нагадаємо, що Кремль вигадав спосіб, як відрізати росіян від правди про війну. Кремль намагається посилити цензуру, обмежуючи доступ жителів Росії до віртуальних приватних мереж (VPN). Таким чином, російська влада хоче позбавити громадян доступу до об'єктивних міжнародних джерел новин. 

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Теги: росіяни росія

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