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Джонсон зізнався, що досі захоплюється російською культурою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Джонсон зізнався, що досі захоплюється російською культурою
фото з відкритих джерел

Експрем’єр Британії: «Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією»

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон зізнався, що попри російську агресію, він все ще захоплюється російською культурою. І йому «дуже сумно, щодо того, що відбувається зараз». Про це він сказав у інтерв’ю, що вийшло в ефірі телемарафону.

Джонсон зауважив, що русофіл, адже «тільки дурень» не захоплюється російською культурою, мовою та цивілізацією.

«Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Тільки дурень не буде захоплюватися», – сказав Джонсон.

Водночас політик визнав, що йому «дуже сумно щодо того, що відбувається зараз».

«Я думаю, що буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну, і це трагедія», – зауважив політик.

Відповідаючи на питання, яким же буде майбутнє Росії, Джонсон відповів, що найперше «має значення, яким буде майбутнє України».

«Це країна, на яку напали. Українці – ті, хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю», – додав він.

Раніше Джонсон розкритикував уряд своєї країни через політику щодо України, заявивши, що Києву слід терміново надати більше озброєнь, про які він просить.

Нещодавно Борис Джонсон похизувався ефектною вишиванкою від українського бренду.

Теги: росія війна культура Україна Борис Джонсон

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