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Противник огризається, але покидає позиції: ЗСУ повідомили про успіхи під Бахмутом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Противник огризається, але покидає позиції: ЗСУ повідомили про успіхи під Бахмутом
Українські воїни висадили у повітря ворожий пункт управління безпілотниками, звідки росіяни запускали дрони-камікадзе
фото з відкритих джерел

Наразі захисники просуваються поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки

На Бахмутському напрямку триває контрнаступ Сил оборони. Ворог чинить супротив, однак під натиском українських воїнів змушений відступати. Наразі захисники мають успіхи поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Про це заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, українські воїни розвивають успіх на південному фланзі Бахмутського напрямку.

«Там наші захисники продовжують витісняти ворога з займаних позицій та змушують його відступати. Противник огризається, проте все ще продовжує покидати позиції на цих напрямках», – окреслив поточну ситуацію під Бахмутом Євлаш.

Лише на Бахмутському напрямку упродовж доби було ліквідовано 146 російських окупантів. Також знищено ворожу техніку та озброєння, зокрема: артилерійську установку «МСТА-Б»; 2 протитанкові гармати МТ-12 («Рапіра»); 8 автомобілів; кілька дронів різних типів.

Окрім того українські воїни висадили у повітря ворожий пункт управління безпілотниками, звідки росіяни запускали дрони-камікадзе, а також шість російських складів з боєприпасами.

І щоденна «демілітаризація» загарбників дається взнаки.

«Фіксуємо дещо зниження обстрілів у порівнянні, наприклад, з попередніми днями, коли обстрілів було на цьому напрямку понад 600. За минулу було зафіксовано 376 обстрілів», – зазначив Євлаш.

Нагадаємо, деокупація села Андріївка у Донецькій області дає українським захисникам змогу оточити Бахмут.

До слова, триває 570-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

На Мелітопольському напрямку в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Теги: повітря озброєння ворог контрнаступ росіяни

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