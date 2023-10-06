Місцеві вшановують пам'ять загиблих односельчан після теракту на Харківщині (відео)

Росіяни завдали ракетного удару по магазину-кафе у селі Гроза на Харківщині в момент, коли там проходив поминальний обід за військовослужбовцем

5 жовтня російські терористи завдали ракетного удару по магазину-кафе у селі Гроза на Харківщині в момент, коли там проходив поминальний обід за військовослужбовцем. Місцеві розповідають, що втратили одразу по декількох родичів і членів сімей.

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У коментарі журналістам Радіо Свободи місцева мешканка Любов розповіла, що під час атаки у неї загинуло п’ятеро троюрідних сестер та братів, які ходили віддати честь сусіду Андрію.

Любов розповіла, що під час російської атаки в неї загинуло п’ятеро троюрідних сестер та братів фото: скріншот з відео

«За який такий гріх отакі ракети кидати по мирному населенню… Падлюки! С*ки ви такі, щоб ви були прокляті і наводчики, і ждуни», – каже жінка.

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Як розповідає жителька села Ольга, Денис з батьком Андрієм до повномасштабного російського вторгнення були в Польщі, але після 24 лютого 2022 року повернулися додому та стали на захист України. Під час бойових дій батько отримав смертельне поранення в шию. Через окупацію був похований на Дніпропетровщині. У червні Денис звільнився зі служби за станом здоровʼя. І вирішив перепоховати тата на його батьківщині.

За словами Ольги, село хоч і маленьке, але було дружнім та трималося одне за одного фото: скріншот з відео

За словами Ольги, село хоч і маленьке, але було дружнім та трималося одне за одного.

Валентина розповідає, кафе по якому вдарили окупанти в той день було зачиненим.

Валентина розповідає, кафе по якому вдарили окупанти в той день було зачинене фото: скріншот

«Попросили господаря дозволити відчинили (кафе – «Главком») для того, аби приготувати обід, люди прийшли на поминки. Адже у них (родини загиблого військовослужбовця – «Главком») дуже багато родичів, дуже багато родичів та друзів», – каже жителька.

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Жінка розповідає, як тільки люди зайшли до будівлі, одразу прилетіла російська ракета.

Хлопець, батьки якого пішли на поминки, після російського удару одразу помчав на велосипеді до кафе.

Хлопець, батьки якого пішли на поминки, після російського удару одразу помчав на велосипеді до кафе фото: скріншот

«Батько 100% загинув, бо там навіть обличчя не було, а мати… її не змогли розпізнати… Ми надіємося, що вона її на швидкій якійсь їде до лікарні», – каже хлопець.

Валентина каже, що на поминках були всі. «І подружки там на роботі робили, родичі, донечка, синочок і онучок, і чоловік. Всі загинули, вся сім’я. Вони родичі були, всі були там», – пояснює жінка.

Жінка наголошує, що жителі села точно не знають точно хто загинув, як і усі – читають в інтернеті.

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«Виносили (рятувальники – «Главком») чорні трупи, обгорілі… там неможливо було взнати», – пригадує Валентина.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

До слова, на кладовищі в селі Гроза розчищають хащі біля цвинтаря, щоб звільнити місце під поховання загиблих внаслідок ракетного удару 5 жовтня. Тут мають викопати близько 40 могил.