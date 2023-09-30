Росіяни перекидають системи ППО в Сімферополь

Окупанти везуть застарілі засоби ППО, бо їм не вдається закрити свої військові об'єкти в Криму

Російські військові почали перекидати системи протиповітряної оборони в Сімферополь. Про це повідомляє партизанський рух українців та кримських татар «Атеш».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними руху «Атеш», зафіксовано перекидання зенітно ракетного-комплексу «Оса» і особового складу російських військ у бік Сімферополя. ЗРК «Оса» – застарілий комплекс, який почав використовуватися ще з 70-х років минулого століття.

«Окупанти змушені реактивувати застарілі засоби ППО, адже наявними їм не вдається закрити навіть свої військові об'єкти в Криму. Сучасніші засоби, у свою чергу, систематично знищуються українськими силами», – зазначають в «Атеш».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, окупанти в Криму переміщують катери суходолом, побоюючись українських дронів у морі. Агент руху «Атеш» під час розвідки зафіксував перекидання бойових катерів типу «Раптор», які окупанти використовують для патрулювання берегової лінії Криму. Росіяни перевозили їх трасою «Н06» у напрямку Севастополя.

Раніше повідомлялося, що партизанський рух «Атеш» оголосив про початок підготовки до звільнення Криму від російських окупантів.

22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Нначальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, серед них є російські генерали.