РФ збільшує кількість бомбардувальників біля кордону з Фінляндією та Норвегією

Росія розгорнула на авіабазі передового полігону дальньої авіації 16 стратегічних бомбардувальників

Росія розгорнула на авіабазі Оленья, розташованій за 200 кілометрів від Фінляндії та Норвегії, 16 стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє The Barents Observer.

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Зазначається, що злітно-посадкова смуга довжиною 3500 м зазвичай обслуговує невеликий парк старих надзвукових бомбардувальників Ту-22М та кілька військово-транспортних літаків Ан-12. Проте восени минулого року авіабазі було додано роль передового полігону дальньої авіації.

Перші чотири стратегічні бомбардувальники Ту-160 прибули на авіабазу в серпні, а до жовтня було вже понад десять Ту-95 та Ту-160. Стратегічні бомбардувальники, які зараз розгорнуті у Заполяр'ї, раніше базувалися в Енгельсі під Саратовом. Але у грудні минулого року розташована за 600 кілометрів від кордону з Україною авіабаза показала свою вразливість. Тоді від передбачуваної атаки безпілотника постраждали два Ту-95.

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13 травня в Брянській області, приблизно за 40 кілометрів від українського кордону, розбилися два російські винищувачі. Того ж дня на землю впали два вертольоти Мі-8. Досі невідомо, чи були ці літаки та гелікоптери збиті.

Нові супутникові знімки авіабази Оленья, зроблені на цьому тижні, ясно вказують на те, що сили російської стратегічної авіації перебралися на північ не тільки для короткострокової евакуації від сусідства з Україною. Видання пише, що зайняті всі стоянки вздовж злітно-посадкової смуги. У південній частині стоять два Ту-160, а 14 Ту-95 займають решту стоянок, придатних для більших літаків. Ту-22М переведено на стоянки у північно-західній частині авіабази.

«Літаки можуть піднятися в повітря дуже швидко. Це означає, що у Норвегії та Фінляндії буде менше часу на підйом у повітря своїх винищувачів для впізнання літаків, що знаходяться поблизу їхнього повітряного простору», – йдеться у публікації.

Наприкінці квітня НАТО підняло у повітря два F-35, щоб зустріти групу з семи російських літаків, серед яких було два Ту-160, що знаходилися в міжнародному повітряному просторі на північ від норвезького Фіннмарка.

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І Ту-160, і Ту-95 здатні нести ядерні боєзаряди. Центральне російське сховище ядерних зарядів Велике Рамозеро знаходиться за 10 кілометрів від Оленьї.

Нещодавно також повідомлялося про те, що стратегічні бомбардувальники, які зараз дислоковані в Оленьї, беруть участь в обстрілах України крилатими ракетами.