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Із дитини 5 тис.? На Рівненщині розгорівся скандал через збір коштів у дитсадку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Із дитини 5 тис.? На Рівненщині розгорівся скандал через збір коштів у дитсадку
Батьківський комітет нібито збирав по 5000 грн у дитячому садку
фото з відкритих джерел

В одному з дитячих садків міста Дубно, що Рівненській області, батьківський комітет збирав непомірні суми на організацію випускного вечора у дітей

У дубенському дитсадку №6 виник скандал через збір коштів на організацію випускного. Про цю ситуацію детально пишуть у Facebook-спільноті «Дубно – це Європа». Військовий Володимир Котяш зазначає, що про цю ситуацію у дитсадку йому розповіли самі батьки. 

За його словами, навіть під час повномаштабної війни батьки дітей знову організовують збір коштів для подарунків вихователям та адміністрації навчальних закладів чи дошкільних навчальних закладів, при чому оперують захмарними для деяких сумами. Серед необхідного вказано: подарунки для вихователів та навіть килим. І вказано, що таке рішення батьки прийняли, поспілкувавшись з вихователями. 

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У мережу він також виклав скріни з батьківського чату дитскадка із поборами, які мають здати батьки дітей. Ці скріни йому вислали батьки. 

Організатори випускного в дитсадку пропонували зібрати: 2000 грн – на подарунки керівництву дитсадка, 180 грн – на запрошення керівництву, 1350 грн – на повітряні кульки дітям і ще 600 грн – на дві фігури з тих самих повітряних кульок. А ще 1600 грн – на відеозйомку, 500 грн – на подарунки дітям молодшої групи, по 50 грн – на медові пряники-медальки. І ще на килим для дитячого садка і подарунки вихователям. Загалом виходить у середньому по 5 тис. грн із дитини. Ініціатор такого «фінансування випускного» в чаті написав, що список потреб нібито було складено після спілкування з вихователями садка.

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На весь екран

Після розголосу з батьківського чату почали видаляти пости з пропозиціями про подарунки і соромити маму, яка надала листування розголосу. Мовляв, вона поставила вихователів у незручне становище. Але на цьому скандал не закінчився – на адміністратора групи, де опублікували скріни, Володимира Котяша, начальник відділу освіти Дубна Наталія Іваницька поскаржилася в поліцію. Про це він написав у Facebook.

Чи буде покарання? 

Водночас в управлінні освіти Дубна кажуть, що інформація, подана Володимиром, начебто є недостовірною та називають це все наклепом. Про це виданню «Рівне Медіа» повідомила начальниця управління Наталія Іваницька. Чиновниця відкидає, що ініціатива стосовно збору коштів на випускний надходила від вихователів чи адміністрації закладу, і каже що винні саме батьки.

Також вона додає, що ніяких перемовин із вихователями стосовно збору грошей не було.  Крім того Наталія Іваницька щодо цього факту вже звернулась із заявою до поліції – про вчинення адмінправопорушення (за ст. 173 та 173-1 КУпАП (стосовно «хуліганства» та поширення недостовірної інформації). 

Речник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Поліщук був небагатослівним: Обласний департамент освіти відповідає за освітній процес. А все, що йде з ініціативи батьків – поза цим процесом. На такі питання має реагувати власник/засновник закладу. Заборонити на рівні області проведення випускних у всіх закладах через прецедент в одному з них – це дуже дискусійне рішення. Не думаю, що для цього є достатні підстави.

А ось міський голова Дубна Василь Антонюк у коментарі виданню РадіоТрек зазначає, що ситуація буде розглянута міськвиконкомом та міськрадою, які і дадуть очінку діям  Іваницької. 

«Ініціатива щодо збору коштів на випускний у дитсадку №6 – це якась витівка купки батьків, яка ніким не підтримується. Я попередив керівників дитсадків міста про неприпустимість збору коштів з батьків на випускні. І думаю, що вони мене почули, і що випускних не буде.  Не підтримую я і дії начальника відділу освіти Наталії Іваницької. Зокрема, засуджую те, що вона поскаржилася у поліцію і звернулася у суд на адміна групи у Фейсбуці Володимира Котяша, який порушив проблему збору коштів з батьків на випускні у садках. Адже він – військовий, який захищає нас нині від ворога, і, як і будь-яка інша людина, має право на власну думку. Вчити її, як чинити – не збираюся. Поки спостерігаю за цим всім. Але думаю, що і міськвиконком, і міськрада дадуть оцінку її діям». 

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Теги: міськрада Європа скандал фінансування Рівне Facebook дитячий садок батьки Олександр Поліщук

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