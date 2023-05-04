Зросла цифра росіян, котрі хочуть здатися в український полон: деталі

За останній місяць кількість охочих здатися зросла на 10%

Попри численні заборони та обмеження з боку влади РФ, на українському сайті по здачі в полон «Хочу жити» зафіксовано 32 мільйони відвідувань з Росії. Про це повідомив на брифінгу спікер державного проєкту здачі в полон російських та білоруських військових «Хочу жити» Віталій Матвієнко.

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За словами військового, за квітень кількість звернень зросла на 10% і наразі становить 3200, в порівняні з березнем 2023 року.

При цьому Матвієнко додав, що загалом за час існування проєкту команда «Хочу жити» отримала понад 16 тисяч заявок, а сайт відвідало понад 36 мільйонів відвідувачів.

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Керівник проєктів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Скоцик зазначив, що це велика цифра, оскільки «Роскомнадзор» веде цілеспрямовану боротьбу з сайтом «Хочу жить».

«На сьогодні кількість доменів, які заблоковані «Роскомнадзором» перевищує 150. Раз у два в три дні робимо новий домен, щоб росіяни могли ознайомитися з цим проєктом», – наголосив Матвієнко.

Як відомо, в Україні існує держпроект «Хочу жити», завдяки якому російські військовослужбовці можуть здатися в полон ЗСУ. На сайті для охочих доступна можливість здатися та поради по уникненню мобілізації. Восени стало відомо, що у Росії заблокували сайт проєкту «Хочу жити».

Нагадаємо, триває 435-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Інформацію щодо нічної роботи протиповітряної оборони уточнюється.

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Також у Ставрополі (Північний Кавказ, від підконтрольної Україні території туди щонайменше 500 км) горить склад пально-мастильних матеріалів. Пожежі присвоєно другий ранг. Бочки горять на відкритій території поряд із заводом «Євробетон».