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Помер 12-річний хлопчик, поранений під час удару по парку на Харківщині

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Помер 12-річний хлопчик, поранений під час удару по парку на Харківщині
Кафе в парку у Новій Водолазі, пошкоджене після російського удару
Фото: ДСНС

Його восьмирічна сестра загинула на місці російської атаки, а мати дістала поранення

У київській лікарні помер 12-річний Артем Коваль, який зазнав тяжких поранень унаслідок російського удару по парку «Ювілейний» у Новій Водолазі на Харківщині 19 жовтня. Медики понад тиждень намагалися врятувати дитину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Нововодолазьку селищну раду.

У київській лікарні помер 12-річний Артем Коваль, поранений під час російської атаки на Нову Водолагу
У київській лікарні помер 12-річний Артем Коваль, поранений під час російської атаки на Нову Водолагу
Фото: УП, Нововодолазька громада

«Понад тиждень столичні медики творили неможливе, виборюючи кожну хвилину життя хлопчика, який дістав надважкі поранення під час ворожого удару безпілотника по парку Ювілейний. На жаль, дива не сталося – травми виявилися несумісними з життям», – повідомили в селищній раді.

Під час тієї самої атаки загинула восьмирічна сестра Артема – Аріна. Їхня мати Лілія отримала поранення.

У громаді висловили співчуття родині, яка втратила обох дітей.

«В один страшний момент батьки втратили все найдорожче – і сина, і донечку, а близькі – любих, дорогих серцю діточок. Це абсолютне, безмежне горе, для якого немає слів розради», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська атакували безпілотником центральний парк «Ювілейний» у Новій Водолазі. У момент обстрілу там перебували місцеві жителі, зокрема родини з дітьми.

Серед загиблих були вчителька початкових класів Інна Марюхна та її однорічна донька Ангеліна, а також 34-річна Юлія Спічак і 36-річна Маріанна Цимбал.

Унаслідок атаки також постраждали інші відвідувачі парку. Частину поранених, зокрема дітей, госпіталізували у тяжкому стані.

Раніше «Главком» розповідав історію вчительки Інни Марюхни та її однорічної доньки Ангеліни, які стали жертвами російського удару. Під час атаки маленька Ангеліна перебувала у дитячому візочку поблизу кафе. Дівчинка загинула на місці, а її мати згодом померла в лікарні.

Також 21 жовтня у Новій Водолазі відбулося прощання із загиблими внаслідок обстрілу. Серед них була восьмирічна Аріна Коваль. Її старший брат Артем на той момент ще перебував у лікарні, де медики боролися за його життя.

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Теги: батьки поранення ракетна атака

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