Помер 12-річний хлопчик, поранений під час удару по парку на Харківщині
Його восьмирічна сестра загинула на місці російської атаки, а мати дістала поранення
У київській лікарні помер 12-річний Артем Коваль, який зазнав тяжких поранень унаслідок російського удару по парку «Ювілейний» у Новій Водолазі на Харківщині 19 жовтня. Медики понад тиждень намагалися врятувати дитину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Нововодолазьку селищну раду.
«Понад тиждень столичні медики творили неможливе, виборюючи кожну хвилину життя хлопчика, який дістав надважкі поранення під час ворожого удару безпілотника по парку Ювілейний. На жаль, дива не сталося – травми виявилися несумісними з життям», – повідомили в селищній раді.
Під час тієї самої атаки загинула восьмирічна сестра Артема – Аріна. Їхня мати Лілія отримала поранення.
У громаді висловили співчуття родині, яка втратила обох дітей.
«В один страшний момент батьки втратили все найдорожче – і сина, і донечку, а близькі – любих, дорогих серцю діточок. Це абсолютне, безмежне горе, для якого немає слів розради», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 19 жовтня російські війська атакували безпілотником центральний парк «Ювілейний» у Новій Водолазі. У момент обстрілу там перебували місцеві жителі, зокрема родини з дітьми.
Серед загиблих були вчителька початкових класів Інна Марюхна та її однорічна донька Ангеліна, а також 34-річна Юлія Спічак і 36-річна Маріанна Цимбал.
Унаслідок атаки також постраждали інші відвідувачі парку. Частину поранених, зокрема дітей, госпіталізували у тяжкому стані.
Раніше «Главком» розповідав історію вчительки Інни Марюхни та її однорічної доньки Ангеліни, які стали жертвами російського удару. Під час атаки маленька Ангеліна перебувала у дитячому візочку поблизу кафе. Дівчинка загинула на місці, а її мати згодом померла в лікарні.
Також 21 жовтня у Новій Водолазі відбулося прощання із загиблими внаслідок обстрілу. Серед них була восьмирічна Аріна Коваль. Її старший брат Артем на той момент ще перебував у лікарні, де медики боролися за його життя.
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