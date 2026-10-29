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Росія вдарила по навчальному закладу у Харкові

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вдарила по навчальному закладу у Харкові
Харків атакували БпЛА
фото з відкритих джерел

Повітряні Сили попереджали про рух реактивних безпілотників у сторону Харкова

Вночі 29 жовтня російські терористи вдарили по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

За інформацією Терехова, перший ворожий удар прийшовся по Холодрогірському району. Там виникла пожежа. 

Вдруге окупанти вдарили по Салтівському району, а саме по навчальному закладу.

«За уточненою інформацією Ситуаційного центру, ворог завдав удару по навчальному закладу», – написав Терехов.

Як відомо, у Харкові внаслідок атаки російського ударного безпілотника загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень. Ворог завдав удару по складській будівлі поштового відділення, спричинивши масштабну пожежу. 

За інформацією ДСНС, російські війська атакували місто вдень 28 жовтня. Під ударом опинилася складська будівля одного з поштових відділень Харкова.

Також ввечері 27 жовтня ворожий дрон атакував Основ'янський район Харкова: постраждали четверо людей, спалахнули виробнича будівля та два житлові будинки.

До слова, російські війська атакували Новобаварський район Харкова реактивним безпілотником. Унаслідок удару є загиблий, постраждали четверо людей. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Спочатку мер зазначив, що наслідки атаки уточнюються. Згодом з’явилася попередня інформація про постраждалих, а о 23:43 Терехов підтвердив, що травмувалася одна людина.

Теги: Харків Ігор Терехов безпілотник

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