«Зламайте мені п’ятку»: окупант розповів, що росіяни вигадують, щоб втекти з фронту

Дружина окупанта обурена, що родини збирають кошти на забезпечення мобілізованих

Окупант розповідає дружині, що вигадують його товариші, щоб утекти з передової в Україні. Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«Хлопець каже – зламайте мені п'ятку і пропонує 60 тисяч. Вона довго заживає, можна на пів року додому поїхати. А я йому кажу, давай я її тобі прострелю, готуй гроші, тільки з твого автомата це зроблю», – розповів окупант.

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Дружина ж окупанта обурена, що родини збирають кошти на забезпечення мобілізованих. Росіянка сердиться, бо до її чоловіка та підрозділу ніяка допомога не доходить.

«Треба петицію, розібратись треба, чому до вас не доходить нічого. На Кремінну збирають, на передову, гроші на тепловізори. Я ж розумію, це наші мужики, треба допомогти. Але вибачте, не я ж вас туди відправляла. Чому я маю допомагати армії РФ? І кажу дівчатам, аби зібратись разом і спитати за це», – розказала дружина.

Чоловік їй розповів, що інших військових карають тим, що відправляють до нього в підрозділ на перевиховання. Це робиться через їхні скарги на погане забезпечення.

Раніше колишній ватажок бойовиків «ДНР» Ігор Безлер поскаржився співробітнику ФСБ на небоєздатність армії РФ та некомпетентність керівництва держави.

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Також окупант розповів про втечу з фронту 200 зеків та бойовиків «Вагнера».