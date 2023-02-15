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Американська компанія перестане постачати росіянам віагру

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Американська компанія перестане постачати росіянам віагру
Американська біофармацевтична компанія «Віатріс» не поставлятиме віагру до Росії
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі Росія не виробляє препарат «Віагра» самостійно

Американська біофармацевтична компанія «Віатріс» проінформувала про зупинення постачання препарату «Віагра» у формі таблеток до Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Лікарський препарат силденафіл, більш відомий як «Віагра», не виробляється на території Росії. Рішення американської компанії про припинення постачання даної продукції до РФ було прийнято ще минулого року, як уточнили у Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

При цьому у відомстві додали, що в Росії звичайно ж є можливість виробляти віагру на території своєї держави. Для реалізації цієї задачі, зокрема, є необхідні технологічні можливості.

«Наразі забезпечено технологічну можливість виробництва лікарських препаратів з міжнародним непатентованим найменуванням силденафіл на території Росії, у тому числі за повним циклом, включно з синтезом фармацевтичної субстанції 8 компаніями з 36-ти», – заявили в Росії.

Нагадаємо, що нещодавно Михайло Подоляк заявив, що тільки 9% зі світових компаній покинули ринок Росії

До слова, Путін визнав, що санкції його нервують

 

Теги: росія санкції путін ринок росіяни

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