Американська компанія перестане постачати росіянам віагру

Наразі Росія не виробляє препарат «Віагра» самостійно

Американська біофармацевтична компанія «Віатріс» проінформувала про зупинення постачання препарату «Віагра» у формі таблеток до Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Лікарський препарат силденафіл, більш відомий як «Віагра», не виробляється на території Росії. Рішення американської компанії про припинення постачання даної продукції до РФ було прийнято ще минулого року, як уточнили у Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

При цьому у відомстві додали, що в Росії звичайно ж є можливість виробляти віагру на території своєї держави. Для реалізації цієї задачі, зокрема, є необхідні технологічні можливості.

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«Наразі забезпечено технологічну можливість виробництва лікарських препаратів з міжнародним непатентованим найменуванням силденафіл на території Росії, у тому числі за повним циклом, включно з синтезом фармацевтичної субстанції 8 компаніями з 36-ти», – заявили в Росії.

Нагадаємо, що нещодавно Михайло Подоляк заявив, що тільки 9% зі світових компаній покинули ринок Росії.

До слова, Путін визнав, що санкції його нервують.