Окупант розповів про втечу 200 зеків та бойовиків «Вагнера» (перехоплення)

Утікачі розділились у групи по 50 осіб і «відсиджуються» у лісах

Росія зазнає значних втрат серед своїх військових. Частина з них самовільно залишає лінію фронту, а решту потрапляє під обстріли Збройних сил України. Про це ідеться в перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, із розповіді окупанта стає відомо, що близько 200 чоловік втекли у напрямку Вугледара, всі вони були найманцями приватної військової компанії «Вагнер». Причому ідеться про засуджених, котрих набрали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росіянин розповів, що втікачі розділились у групи по 50 осіб і «відсиджуються» у лісах, тому що не хочуть воювати.

Окрім цього він заявив, що у Донецьку було ліквідовано 80 російських солдат, яких зібрали послухати виступ диктатора Путіна.

«Їх зібрали щоб президента послухали. У клубі зібрали. Зробили їм там телевізор. От їх і по скупченню, по телефонам вирахували», – сказав він.



Раніше військовослужбовець РФ розповів про невдалий наступ солдатів та списання смертей від своїх на користь ЗСУ.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України стверджує, що Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у Білому домі припускають, що Росія спробує використовувати зимовий період для того, щоб виснажити українців та водночас відновити власні сили, переозброїтися й поповнити кількість особового складу і в результаті навесні бути готовою до нового наступу на українські території.