Путін відкрито заявив про депортацію жителів Херсона

Диктатор зненацька заявив, що «цивільне населення не повинно страждати від обстрілів»

Прикриваючись «турботою про людей», окупанти займаються депортацією українців

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста нібито у безпечну зону. Про це він сказав під час покладання квітів на Красній площі, передають росЗМІ.

«Зараз тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій», – сказав Путін.

Диктатор зненацька заявив, що «цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів».

Зазначимо, що зараз у Херсонській області триває контрнаступ Збройних сил України. Прикриваючись «турботою про людей», окупанти займаються фактично депортацією українців на територію Росії, що є воєнним злочином.

Раніше повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.