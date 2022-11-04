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Путін відкрито заявив про депортацію жителів Херсона

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін відкрито заявив про депортацію жителів Херсона
Диктатор зненацька заявив, що «цивільне населення не повинно страждати від обстрілів»
фото з відкритих джерел

Прикриваючись «турботою про людей», окупанти займаються депортацією українців

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста нібито у безпечну зону. Про це він сказав під час покладання квітів на Красній площі, передають росЗМІ.

«Зараз тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій», – сказав Путін.

Диктатор зненацька заявив, що «цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів».

Зазначимо, що зараз у Херсонській області триває контрнаступ Збройних сил України. Прикриваючись «турботою про людей», окупанти займаються фактично депортацією українців на територію Росії, що є воєнним злочином.

Раніше повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень. 

Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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Теги: росія Херсонщина Україна путін окупанти війна

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