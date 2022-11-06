Для чого рашисти провокують у Херсоні гуманітарну кризу: пояснення депутата

Медикаментів і продовольства окупанти не завозять, місто лишають без спеціалізованої техніки

Рашисти навмисно провокують у Херсоні гуманітарну кризу. Про це у соцмережі Facebook написав радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Людей виганяють з власного житла, на виселення дають три дні, а що буде в разі відмови – страшно й уявити, підкреслив він.

«Тих, кого змусили погодитись на «евакуацію» вивозять краденими українськими автобусами. Так як охочих майже немає, вони їдуть порожні, відповідно назад не повертаються. Ось така «евакуація» українського майна», – сказав Хлань.

Він додав, що про людей ніхто не думає, медикаментів і продовольства в Херсон окупанти не завозять і спеціально провокують гуманітарну кризу. «Тим більше, залишають громади без спеціалізованої техніки на випадок надзвичайних ситуацій, немає, наприклад, швидких. Тобто в разі чого – нічим і нікому ні вилікувати, ні, скажімо, погасити полум’я», – йдеться у його дописі.

На офіційному рівні підтверджено, що рашисти крадуть наших дітей, не тільки сиріт, але й не повертають тих, кого батьки погодились відправити на «відпочинок». З Каховки повідомляють, що невідомо куди вивезли людей з геріатричного пансіонату.

«Нищать довкілля – через те, що підривають катери, човни – в воду потрапляє пальне, що несе катастрофічні наслідки для природи. Забруднення може вийти далеко за кордони області», – додає Хлань.

Раніше повідомлялось, що окупанти створюють три лінії оборони під Херсоном.

За даними ЗМІ, окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Раніше повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.