На Херсонщині окупанти імітують відступ

Рашисти намагаються утримати зайняті рубежі

На півдні російські окупанти продовжують імітацію відступу з деяких окупованих територій. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

«Ворог продовжує тактику різнопланових маневрів на окупованих територіях, намагаючись створити враження відступу з деяких територій», – сказав він.

Як повідомив спікер, обстановка в Південнобузькому операційному районі та зоні відповідальності «Півдня» лишається складною та напруженою. Ворог продовжує тероризувати населення тилових та нещодавно звільнених регіонів обстрілами, ракетними ударами та атакувати дронами-камікадзе. Також окупанти ведуть активну оборону та намагаються утримати зайняті рубежі.

«На правобережжі ворог здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі – проводить замінування узбережжя, вивозить населення за п’ятнадцятикілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції», – повідомив Назаров.

За даними ЗМІ, окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Раніше повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.