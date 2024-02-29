Росіяни заявили про окупацію села Бердичі під Авдіївкою: ЗСУ спростували

Бердичі ворог сьогодні, 29 лютого, атакував двома танками, трьома БМП, у яких сиділи екіпажі. Також наступало до сотні піхоти

Інформація про окупацію села Бердичі Донецької області, яке під Авдіївкою, не відповідає дійсності. Подібні чутки є фейковими. Про це повідомив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що ворог змінив тактику під Авдіївкою. Зараз там перебувають одразу п'ять мотострілецьких бригад і росіяни діють більш чисельним складом, ніж раніше.

За словами Лиховія, Бердичі ворог сьогодні, 29 лютого, атакував двома танками, трьома БМП, у яких сиділи екіпажі. Також наступало до сотні піхоти.

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«Штурми відбиваються, але, як каже Сирський, оскільки ворог вперто продовжує атакувати наші позиції, то має успіхи на певних ділянках. Але що стосується села Бердичі, то інформація про його окупацію не відповідає дійсності», – наголосив Лиховій.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що українські військові стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки (на захід від Авдіївки).

Триває 736-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.