Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ
Своїм указом президент призначив Володимира Карпенка замість Олега Гуляка
Сьогодні, 29 лютого, президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-майора Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України. Про це йдеться у в указі президента.
«Звільнити Гуляка Олега Вікторовича з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України», – йдеться в указі.
Натомість на його місце призначено Володимира Карпенка. «Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних Сил України», – йдеться в указі №138/2024.
Нагадаємо, генерал-майор Олег Гуляк був призначений на посаду 1 вересня 2021 року.
Раніше президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. До Павлюка цю посаду обіймав Олександр Сирський, якого було призначено новим головнокомандувачем ЗСУ.
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