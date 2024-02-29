Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ

Своїм указом президент призначив Володимира Карпенка замість Олега Гуляка

Сьогодні, 29 лютого, президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-майора Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України. Про це йдеться у в указі президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звільнити Гуляка Олега Вікторовича з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України», – йдеться в указі.

Натомість на його місце призначено Володимира Карпенка. «Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних Сил України», – йдеться в указі №138/2024.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, генерал-майор Олег Гуляк був призначений на посаду 1 вересня 2021 року.

Раніше президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. До Павлюка цю посаду обіймав Олександр Сирський, якого було призначено новим головнокомандувачем ЗСУ.