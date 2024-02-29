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Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ
Володимир Карпенко раніше вже обіймав посаду командувача логістики Командування Сухопутних військ ЗСУ
Фото: nationaldefensemagazine.org

Своїм указом президент призначив Володимира Карпенка замість Олега Гуляка

Сьогодні, 29 лютого, президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-майора Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України. Про це йдеться у в указі президента. 

«Звільнити Гуляка Олега Вікторовича з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України», – йдеться в указі.

Натомість на його місце призначено Володимира Карпенка.  «Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних Сил України», – йдеться в указі №138/2024.

Нагадаємо, генерал-майор Олег Гуляк був призначений на посаду 1 вересня 2021 року. 

Раніше президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. До Павлюка цю посаду обіймав Олександр Сирський, якого було призначено новим головнокомандувачем ЗСУ.

Теги: ЗСУ Володимир Зеленський президент Олександр Сирський

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