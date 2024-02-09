Путін розказав «сенсаційну новину» про батька Зеленського

Путін в черговий раз оконфузився через свою маячню

Російський диктатор видав чергову порцію брехні – на цей раз про батька Зеленського

Російський диктатор Володимир Путін дав велике інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому оконфузився із заявою щодо батька чинного президента України. Зокрема, російський лідер заявив, що батько Зеленського воював із нацистами у Другій світовій війні, але той народився... через два роки після її завершення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Володя, ну що ти робиш? Навіщо ти підтримуєш сьогодні неонацистів в Україні, коли твій батько воював із фашизмом? Він був фронтовик. Не говоритиму, що він відповів, це окрема тема», – видав Путін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але найцікавіше у тому, що батько Володимира Зеленського народився у грудні 1947 року – через два роки після закінчення війни.

Як раніше повідомлялося, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію. «Главком» зібрав у добірку головні заяви президента країни-агресорки.

До слова, Такер Карлсон явно був шокований тим, що почув від президента РФ. Це було чітко видно по виразу його обличчя, яке демонструвало відношення до почутої маячні. «Главком» опублікував скріни, на яких можна побачити, що американський журналіст часом силився щось зрозуміти з того, що говорить Путін, часом ледь стримував посмішку, а інколи – був просто шокований почутим.