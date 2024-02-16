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Cанду повідомила, що Кремль хоче дестабілізувати Молдову: хто це зробить

Христина Петренко
glavcom.ua
Cанду повідомила, що Кремль хоче дестабілізувати Молдову: хто це зробить
Санду: «Кремль планує підрив інституцій країни та роботи проти інтересів молдавських громадян»
фото з відкритих джерел

Правоохоронні органи Молдови продовжать докладати зусиль, щоб притягнути до відповідальності Шора

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кремль хоче використати олігарха-втікача Ілана Шора для дестабілізації ситуації в країні після відмови Москви в його видачі Кишиневу. Про це повідомляє NewsMaker.

«Очевидно, що Кремль хоче продовжувати використовувати Шора та все його корумповане угруповання для дестабілізації Молдови, підриву інституцій країни та роботи проти інтересів молдавських громадян», – заявила Санду, відповідаючи на запитання журналістів.

Вона додала, що відповідальні установи продовжать докладати зусиль, щоб притягнути до відповідальності Шора та всіх, хто бере участь у цій дестабілізаційній діяльності.

Як інформує видання, 7 лютого голова Національного центрального бюро Інтерполу у Молдові Віорел Центіу повідомив у телеефірі, що Шор залишив Ізраїль вранці 1 лютого, використовуючи ізраїльський паспорт. Інтерпол відправив запит до Росії, в якому просив підтвердити, що олігарх, що втікає, знаходиться на території РФ, а потім затримати і екстрадувати його до Молдови. А вже вчора голова Національного центрального бюро Інтерполу у Молдові Віорел Центіу заявив, що Росія відмовилася екстрадувати Шора до Молдови.

Як раніше повідомлялось, торік у квітні Апеляційна палата Кишинева засудила депутата-втікача, лідера партії «Шор» Ілана Шора до 15 років в’язниці з конфіскацією майна на 5 мільярдів леїв (понад $270 мільйонів). Також суд заборонив Шору обіймати посади в банківській системі впродовж п'яти років та конфіскував його активи на користь держави.

У червні Конституційний суд Молдови визнав неконституційною проросійську партію «Шор».

У листопаді голова Національного центрального бюро Інтерполу в Молдові Віорел Центіу підтвердив, що Ілан Шор повернувся до Ізраїлю.

Нагадаємо, президентка Молдови у січні вже повідомила, коли Росія спробує розхитати ситуацію в її країні. До слова, аналітики ISW вказали на небезпеку для країни.

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Теги: росія Ізраїль Молдова Інтерпол партії Майя Санду

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