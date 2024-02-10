Сирський привітав начальника Генштабу із призначенням та розповів, де вони воювали разом

Генштаб очолив генерал-майор Анатолій Баргилевич

Новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу.

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«Пліч-о-пліч ми воювали на Київщині та спільно продовжили захищати країну на сході. Він був надійним начальником штабу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Впевнений, що його знання та досвід стануть важливим чинником нашої перемоги! Честь!», – написав Сирський.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

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До відома, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.