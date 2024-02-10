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Сирський привітав начальника Генштабу із призначенням та розповів, де вони воювали разом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сирський привітав начальника Генштабу із призначенням та розповів, де вони воювали разом
Yовим начальником Генштабу за пропозицією Сирського президент призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича
фото: Олександр Сирський/Telegram

Генштаб очолив генерал-майор Анатолій Баргилевич

Новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу.

«Пліч-о-пліч ми воювали на Київщині та спільно продовжили захищати країну на сході. Він був надійним начальником штабу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Впевнений, що його знання та досвід стануть важливим чинником нашої перемоги! Честь!», – написав Сирський.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

До відома, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: росія ЗСУ війна Генштаб Володимир Зеленський президент Олександр Сирський

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