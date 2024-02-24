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Два роки великої війни. Повітряні сили назвали кількість знищених цілей ворога

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Два роки великої війни. Повітряні сили назвали кількість знищених цілей ворога
За два роки було знищено 340 ворожих літаків
фото ілюстративне

Командувач Микола Олещук зазначив, що Повітряні сили провели десятки блискучих операцій

За два роки повномасштабної війни Повітряні сили здійснили понад 18 тис. вильотів, а також знищили сотні ракет, дронів, літаків та вертольотів армії РФ. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Зафіксувати статистику нашої «воєнної рутини» непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50 та «сушками», іранськими «шахедами» та «непереможними ракетами», ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту», – наголосив Олещук.

Командувач зауважив, що за два роки повномасштабної війни Повітряні сили вже «провели десятки блискучих операцій». Загалом у взаємодії із Силами оборони вже вдалося знищити:

  • 1905 ракет різних типів. Серед них 43 балістичних та 25 аеробалістичних – Х-47М2 «Кинджал»;
  • 4844 ударні дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 340 літаків;
  • 325 вертольотів. 

За 730 днів українські пілоти «в умовах потужної ворожої протидії» здійснили уже понад 18 800 вильотів. Із них 7800 – на вогневе ураження, а ще 8900 – на авіаційне винищувальне прикриття. 

«Поки на радянській техніці. Проте ми чекаємо й активно працюємо над тим, аби найближчим часом до битви врешті долучились F-16!» – наголосив Олещук.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

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Теги: росія війна безпілотник ракета Повітряні сили ЗСУ

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