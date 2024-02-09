Генерал, який зупинив другу армію світу: Світовий Конґрес Українців звернувся до Залужного

Діаспора дякує Валерію Залужному за видатну та віддану службу народу України на посаді Головнокомандувача Збройних Сил

Діаспора заявила про бажання продовжити співпрацю із Залужним в рамках ініціативи Unite With Ukraine

Світовий Конґрес Українців подякував генералу Валерію Залужному за віддану службу народу України та заявив про бажання продовжити співпрацю із Залужним в рамках ініціативи Unite With Ukraine. Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Конгресу у Facebook.

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«Генерал Валерій Залужний – вмілий воєначальник, який зупинив і продовжував відтісняти «другу армію світу" від початку геноцидного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його харизма, скромність і чуйність до своїх військових зробили генерала героєм України і лідером, якому довіряють. Він врятував Україну та незліченну кількість життів військових і цивільних», – йдеться у повідомленні.

Діаспора дякує Валерію Залужному за видатну та віддану службу народу України на посаді Головнокомандувача Збройних Сил.

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«Ваша відданість, лідерство та хоробрість надихнули світ, і ви назавжди залишитесь одним з символів неймовірної боротьби України за свободу та незалежність», – додали в Конгресі.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України.

До цього президент України зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

«Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді», – додав президент.

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Залужний ж прокоментував зустріч із президентом наступним чином: «Прийнято рішення про необхідність зміни стратегії»

Також президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, на якій обговорювалося і звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.