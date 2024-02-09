Головна Країна Політика
search button user button menu button

Генерал, який зупинив другу армію світу: Світовий Конґрес Українців звернувся до Залужного

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генерал, який зупинив другу армію світу: Світовий Конґрес Українців звернувся до Залужного
Діаспора дякує Валерію Залужному за видатну та віддану службу народу України на посаді Головнокомандувача Збройних Сил
фото: Світовий Конґрес Українців/Fаcebook

Діаспора заявила про бажання продовжити співпрацю із Залужним в рамках ініціативи Unite With Ukraine

Світовий Конґрес Українців подякував генералу Валерію Залужному за віддану службу народу України та заявив про бажання продовжити співпрацю із Залужним в рамках ініціативи Unite With Ukraine.  Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Конгресу у Facebook.

«Генерал Валерій Залужний – вмілий воєначальник, який зупинив і продовжував відтісняти «другу армію світу" від початку геноцидного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його харизма, скромність і чуйність до своїх військових зробили генерала героєм України і лідером, якому довіряють. Він врятував Україну та незліченну кількість життів військових і цивільних», – йдеться у повідомленні.

Діаспора дякує Валерію Залужному за видатну та віддану службу народу України на посаді Головнокомандувача Збройних Сил.

«Ваша відданість, лідерство та хоробрість надихнули світ, і ви назавжди залишитесь одним з символів неймовірної боротьби України за свободу та незалежність», – додали в Конгресі. 

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України.

До цього президент України зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

«Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді», – додав президент.

Залужний ж прокоментував зустріч із президентом наступним чином: «Прийнято рішення про необхідність зміни стратегії»

Також президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, на якій обговорювалося і звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

Читайте також: Улюблений генерал Зеленського. Тепер офіційно
Теги: незалежність Володимир Зеленський звільнення Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент охарактеризував нового Головкома як найбільш досвідченого українського командувача, який відзначився деокупації Київщини та Харківщини
Улюблений генерал Зеленського. Тепер офіційно Тема тижня
Сьогодні, 10:16
Російські Telegram-канали поширюють фейкове відеозвернення Залужного
Залужний готує заколот? Пропагандисти вигадали новий фейк
3 лютого, 12:24
Рішення про перемир'я в Газі затягується: яка причина
Рішення про перемир'я в Газі затягується: яка причина
3 лютого, 06:50
Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України, бій Усика з Ф'юрі відкладено. Головне за 2 лютого
Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України, бій Усика з Ф'юрі відкладено. Головне за 2 лютого
2 лютого, 21:00
Президент закликав європейських лідерів активно включитися у підготовку Глобального саміту миру
Зеленський закликав Євросоюз надавати щороку Україні €5 млрд
1 лютого, 15:11
За словами Зеленського, Україна шукає можливості нарощування власного виробництва снарядів
Україна підготує план захисту міст і критичних об'єктів від російських обстрілів
26 сiчня, 15:38
За словами Зеленського, основне завдання України – звільнити всіх наших людей з російського полону
Україна шукає посередників для повернення полонених «азовців» – Зеленський
19 сiчня, 20:06
За тиждень до прибуття журналістів у комплекс приїжджав чоловік, якого «дуже цікавив ресторан»
«Залучили 30 людей»: з'явились нові деталі стеження за журналістами Bihus.Info
19 сiчня, 19:42
Міністр фінансів Бельгії розповів, що ЄС вирішує що робити з активами Росії
Євросоюз взявся за заморожені російські активи. Віце-прем'єр Бельгії розповів подробиці
16 сiчня, 16:20

Політика

Суд продовжив арешт нардепу Дубінському
Суд продовжив арешт нардепу Дубінському
Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви
Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви
Нардеп Мазурашу вийшов з партії «Слуга народу»
Нардеп Мазурашу вийшов з партії «Слуга народу»
Ексгенерал часів Януковича отримав заочну підозру
Ексгенерал часів Януковича отримав заочну підозру
Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ зробив перші заяви
Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ зробив перші заяви
Генерал, який зупинив другу армію світу: Світовий Конґрес Українців звернувся до Залужного
Генерал, який зупинив другу армію світу: Світовий Конґрес Українців звернувся до Залужного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов
13K
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
12K
Час оновити керівництво ЗСУ. Зеленський розказав, яку пропозицію зробив Залужному
11K
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
8070
Московська церква пішла війною проти директора заповідника Києво-Печерської лаври
7883
Війна в Україні закінчиться за тижні, якщо... Путін назвав умову

Новини

Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Сьогодні, 12:17
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого
Сьогодні, 00:15
Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua