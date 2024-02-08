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США ввели нові санкції проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США ввели нові санкції проти РФ
Сполучені Штати наклали чергові санкції через порушення «стелі цін» на російську нафту
фото з відкритих джерел

Нові санкції стосуються імпорту нафти та алмазів

Сполучені Штати Америки сьогодні, 8 лютого, запровадили нові санкції проти Росії. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

«Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вживає другий у 2024 році захід щодо забезпечення обмеження цін, запроваджуючи санкції щодо чотирьох організацій і визначаючи одне судно як заблоковане майно. Мережа цих організацій і судно були залучені в схему порушення цінового ліміту наприкінці 2023 року», – йдеться у повідомленні.

Міністерства фінансів США також видає дві нові постанови, які реалізують зобов'язання G7 щодо заборони імпорту російських алмазів.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон сказав, що дії проти суден, які порушують обмеження цін на російську нафту, повинні служити постійним попередженням про те, що США можуть і будуть забезпечувати дотримання обмежень.

Компанія Zeenit, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, у листопаді 2023 року продала російську сиру нафту сорту «Юралс» за ціною понад $80 за барель, яку вона доставила на судні NS Leader.

Zeenit і компанія Talassa, що базується в ОАЕ, займалися спільними перевезеннями кількох партій сирої нафти з Російської Федерації з використанням суден, які були завантажені в російських портах 2023 року.

Також обмеження торкнулися зареєстрованої в Ліберії компанії NS Leader Shipping і Oil Tankers SCF, що базується в ОАЕ.

Також OFAC також видало дві постанови, що забороняють ввезення деяких категорій алмазів, видобутих у Росії.

По-перше, OFAC випустило постанову, яка забороняє ввезення нетехнічних алмазів, видобутих або видобутих у Росії, незалежно від того, чи було їх суттєво перетворено в третій країні, яка набирає чинності з 1 березня 2024 року для певних категорій алмазів і поширюється з 1 грудня 2024 року, щоб включити додаткові категорії.

По-друге, OFAC видало постанову, яка забороняє з 1 березня 2024 року ввезення ювелірних виробів з діамантами і несортованих діамантів, що походять з Російської Федерації або експортованих з Російської Федерації.

Заборони спрямовані на виконання ухвалених у грудні 2023 року зобов'язань «Великої сімки» щодо запровадження поетапних обмежень на імпорт алмазів, видобутих або видобутих у Росії.

Нагадаємо, Європейський союз готується запровадити чергові санкції проти РФ через широкомасштабну військову агресію проти України. Новий, 13-й пакет санкцій, планують оголосити 24 лютого, на другу річницю повномасштабного вторгення.

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Теги: США санкції росія нафта

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