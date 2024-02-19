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Російські ЗМІ показали секретний конвой колонії, який міг перевозити тіло Навального

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Російські ЗМІ показали секретний конвой колонії, який міг перевозити тіло Навального
У складі колони були машини ДПС, сірий седан з цивільними номерами та мікроавтобус УАЗ з позначками ФСВН
фото: скріншот відео

У мережу виклали відео з камер спостереження на єдиному шляху з колонії в Харпі до окружного центру

В мережі показали кортеж з чотирьох автомобілів, у тому числі машини Федеральної служби виконання покарань (ФСВН), який перетнув річку Об у напрямку Салехарда. Переправа між Лабитнангі та Салехардом – це єдиний наземний маршрут, яким можна потрапити з колонії в Харпі до окружного центру, пише «Медіазона».

Видання припускає, що, зважаючи на те, що конвой пересувався у ніч з 16 на 17 лютого, саме він міг везти у бік Салехарда тіло Навального. Журналісти вивчили відеозаписи з камер на переправі між Лабитнангі та Салехардом – це єдиний наземний маршрут, яким можна потрапити з колонії в Харпі до окружного центру. Ці камери перебувають у публічному доступі та дозволяють місцевим мешканцям оцінювати стан переправи і спостерігати за чергами на пором.

За кілька хвилин до півночі 17 лютого у кадрі вперше за весь день з'явилися машини дорожньо-патрульної служби (ДПС) поліції – це був єдиний випадок за добу, коли одразу кілька машин державних структур рухаються у складі однієї колони. У складі колони, окрім машин ДПС, був сірий седан з цивільними номерами та мікроавтобус УАЗ з двома характерними зеленими смугами, якими позначають машини ФСВН.

Колона рухалася помітно повільніше за інші машини на переправі – ведуча машина ДПС періодично гальмувала і навіть зупинялася, щоби інші не відставали. Рівно опівночі машини виїхали на інший берег і продовжили рух у бік Салехарда, однак доступних камер спостереження у місті, які б простежили подальший маршрут конвою, знайти не вдалося.

Колонія в Харпі, де утримували Навального, та найближче до неї місто Лабитнангі знаходяться на лівому березі річки Об. На правому розташований Салехард, столиця Ямало-Ненецького автономного округу. Мосту між Лабитнангі та Салехардом немає: влітку через річку ходить пором, а взимку організують переправу по льоду. Зазначається, що льодова переправа – єдиний шлях між колонією та моргом у Салехарді, якщо не розглядати перевезення вертольотом.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Згодом адвокат і його мати Людмила Навальна приїхали до моргу Салехарда, але він виявився закритим. У морзі їм повідомили, що тіла опозиціонера в них немає.

Як повідомлялося, незабаром після смерті Навального москвичі отримали попередження від силовиків у разі початку протестів. Проте і в різних містах Росії, і за кордоном почалися мітинги.

До слова, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера. Крім того, після повідомленнями про смерть Навального міністерство закордонних справ Великої Британії викликало представника російського посольства на килим.

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Теги: машини росія Олексій Навальний

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