«Герань-5» могла стати швидшою: осінтери зафіксували дрони до 800 км/год

Раніше розвідка оцінювала крейсерську швидкість цього дрона у 450–600 км/год

Російські безпілотники, які рухалися над північною частиною України в західному напрямку, могли розвивати швидкість до 700–800 км/год. Такі показники оприлюднив osint-канал Falcon Intel, пише «Главком».

Яку швидкість зафіксували osint-аналітики

У дописі Falcon Intel від 16 жовтня зазначено, що кілька безпілотників, які летіли над північчю України в напрямку західних областей, демонстрували швидкість до 700–800 км/год.

На оприлюдненій карті один із маршрутів проходить через район Чорнобильської зони відчуження. Біля позначки безпілотника вказана швидкість 760 км/год. На іншій ділянці карти зафіксовано показник 487 км/год.

мапа: Falcon Intel / Telegram

Автори допису припускають, що Росія могла вдосконалити свої далекобійні ударні дрони «Герань-5», збільшивши їхню швидкість.

Яку швидкість «Герані-5» заявляли раніше

19 січня 2026 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило технічні характеристики російського безпілотника «Герань-5» на порталі War&Sanctions. За даними української розвідки, його крейсерська швидкість становить 450–600 км/год.

Інші оприлюднені характеристики апарата:

орієнтовна дальність польоту – до 950 км;

тривалість польоту – близько двох годин;

повна злітна маса – 850 кг;

максимальна висота польоту – до 6 км.

Безпілотник оснащений китайським турбореактивним двигуном TELEFLY TF-TJ2000A. За даними української розвідки, конструкція «Герані-5» має схожість з іранським безпілотником Karrar.

Якщо швидкість 700–800 км/год справді досягли саме ці апарати, це перевищуватиме раніше оприлюднений показник їхньої крейсерської швидкості. Водночас для висновку про нову модифікацію необхідні додаткові підтвердження.

Чому швидкість реактивних дронів має значення

Висока швидкість ускладнює перехоплення російських реактивних безпілотників. Українським силам протиповітряної оборони залишається менше часу для виявлення цілі, реагування та її знищення.

У вересні 2026 року «Главком» уже писав про проблему реактивних дронів, які Росія використовує для ударів по Україні. У матеріалах видання зазначалося, що новіші моделі здатні летіти значно швидше за традиційні безпілотники з поршневими двигунами.

Нагадаємо, у січні 2026 року українська розвідка повідомила про перше застосування Росією ударного безпілотника «Герань-5» під час комбінованих атак на Україну. Тоді фахівці почали досліджувати його конструкцію та компоненти.