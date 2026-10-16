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«Герань-5» могла стати швидшою: осінтери зафіксували дрони до 800 км/год

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Герань-5» могла стати швидшою: осінтери зафіксували дрони до 800 км/год
Росія могла вдосконалити свої далекобійні ударні дрони «Герань-5»
фото з відкритих джерел

Раніше розвідка оцінювала крейсерську швидкість цього дрона у 450–600 км/год

Російські безпілотники, які рухалися над північною частиною України в західному напрямку, могли розвивати швидкість до 700–800 км/год. Такі показники оприлюднив osint-канал Falcon Intel, пише «Главком».

Яку швидкість зафіксували osint-аналітики

У дописі Falcon Intel від 16 жовтня зазначено, що кілька безпілотників, які летіли над північчю України в напрямку західних областей, демонстрували швидкість до 700–800 км/год.

На оприлюдненій карті один із маршрутів проходить через район Чорнобильської зони відчуження. Біля позначки безпілотника вказана швидкість 760 км/год. На іншій ділянці карти зафіксовано показник 487 км/год.

«Герань-5» могла стати швидшою: осінтери зафіксували дрони до 800 км/год фото 1
мапа: Falcon Intel / Telegram

Автори допису припускають, що Росія могла вдосконалити свої далекобійні ударні дрони «Герань-5», збільшивши їхню швидкість.

Яку швидкість «Герані-5» заявляли раніше

19 січня 2026 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило технічні характеристики російського безпілотника «Герань-5» на порталі War&Sanctions. За даними української розвідки, його крейсерська швидкість становить 450–600 км/год.

Інші оприлюднені характеристики апарата:

  • орієнтовна дальність польоту – до 950 км;
  • тривалість польоту – близько двох годин;
  • повна злітна маса – 850 кг;
  • максимальна висота польоту – до 6 км.

Безпілотник оснащений китайським турбореактивним двигуном TELEFLY TF-TJ2000A. За даними української розвідки, конструкція «Герані-5» має схожість з іранським безпілотником Karrar.

Якщо швидкість 700–800 км/год справді досягли саме ці апарати, це перевищуватиме раніше оприлюднений показник їхньої крейсерської швидкості. Водночас для висновку про нову модифікацію необхідні додаткові підтвердження.

«Герань-5» могла стати швидшою: осінтери зафіксували дрони до 800 км/год фото 2
інфографіка: glavcom.ua

Чому швидкість реактивних дронів має значення

Висока швидкість ускладнює перехоплення російських реактивних безпілотників. Українським силам протиповітряної оборони залишається менше часу для виявлення цілі, реагування та її знищення.

У вересні 2026 року «Главком» уже писав про проблему реактивних дронів, які Росія використовує для ударів по Україні. У матеріалах видання зазначалося, що новіші моделі здатні летіти значно швидше за традиційні безпілотники з поршневими двигунами.

Нагадаємо, у січні 2026 року українська розвідка повідомила про перше застосування Росією ударного безпілотника «Герань-5» під час комбінованих атак на Україну. Тоді фахівці почали досліджувати його конструкцію та компоненти.

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Теги: розвідка росія модель безпілотник перехоплення дрон

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