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Сили оборони уразили місце зберігання ударних дронів у Криму

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сили оборони уразили місце зберігання ударних дронів у Криму
ЗСУ завдали серії ударів по дроновій інфраструктурі окупантів
фото: Генералний штаб ЗСУ

Українські військові також атакували станцію управління БпЛА «Оріон» та ретранслятори окупантів

У ніч проти 17 серпня Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму та Херсонській області. Серед цілей – місце зберігання та запуску ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Зокрема, українські військові уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Після атаки на території об'єкта зафіксовано пожежу. Інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.

Крім того, Сили оборони завдали удару по наземній станції управління безпілотниками «Оріон». Вона розташована у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму.

Ще однією ціллю став наземний ретранслятор, який російські окупанти використовували для управління ударними БпЛА типу «Герань» та «Гербера». Його було уражено в Оленівці у тимчасово окупованому Криму.

Також українські військові уразили пункт комунікації і живлення ретранслятора БпЛА на Тендрівській косі Херсонської області.

У Генеральному штабі зазначили, що ступінь завданих російським військам збитків наразі уточнюється. «Робота по ключових військових цілях противника триває», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

До слова, у ніч на 16 серпня Сили оборони України завдали удару по підприємству російського воєнно-промислового комплексу «Комбінат Кам'янський» у Каменськ-Шахтинському Ростовської області РФ. На території об'єкта зафіксовано пожежу. 

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Теги: Генштаб ЗСУ дрон Крим

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