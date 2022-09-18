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Десантники показали, як виганяли окупантів із Харківщини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Десантники показали, як виганяли окупантів із Харківщини
Покинуті позиції окупантів
фото з відкритих джерел

Військовим вдалося захопити чимало техніки ворога

Українські десантники показали, як нищили ворога на Харківщині та звільняли Ізюм. Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Підрозділи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищували позиції противника, палили їх техніку та гнали із української землі.

Військові також розповіли, що їм вдалося захопити чимало техніки ворога.

Нагадаємо, у звільненому Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл з масового поховання, що було знайдене в місті після повернення контролю ЗСУ над містом.

Як повідомлялось, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня
Нагадаємо, після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів. 

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. Як повідомлялося, окупанти «тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео).

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