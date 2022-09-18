Десантники показали, як виганяли окупантів із Харківщини
Військовим вдалося захопити чимало техніки ворога
Українські десантники показали, як нищили ворога на Харківщині та звільняли Ізюм. Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Підрозділи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищували позиції противника, палили їх техніку та гнали із української землі.
Військові також розповіли, що їм вдалося захопити чимало техніки ворога.
Нагадаємо, у звільненому Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл з масового поховання, що було знайдене в місті після повернення контролю ЗСУ над містом.
Як повідомлялось, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня.
Нагадаємо, після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів.
Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. Як повідомлялося, окупанти «тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео).
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