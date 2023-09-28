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Окупанти споруджують нові укріплення поблизу Токмака. ЗСУ повідомили деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти споруджують нові укріплення поблизу Токмака. ЗСУ повідомили деталі
фото з відкритих джерел

Речник Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що Україні важливо утримувати активність та ініціативу

Російські війська посилюють свою оборону в зоні Токмака та на окупованій території Запорізької області. Тому ЗСУ потрібно продовжувати знищувати загарбників і не втрачати ініціативу. Про це повідомляє речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

За його словами, російські війська мали укріплення в районі Токмака й раніше, але зараз окупанти посилюють оборонні позиції.

«Він (ворог - ред.) не хоче скажемо втрачати просто так це стратегічне місто, також ворог продовжує укріплюватися і на інших напрямках в глибині, копає нові позиції», – сказав Штупун.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку роз’яснив, що Україні важливо утримувати активність та ініціативу.

«Ми повинні весь час його бити весь час тримати в напрузі, щоб він не міг належно підтягнути резерви та зібратися», – додав Штупун.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку Сили оборони активно нищать артилерійські системи російських окупантів.

Також Збройні сили України закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області. Своєю чергою, російські окупанти перебувають в обороні. 

Триває 582-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, застосувавши 39 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. З них 31 було знищено нашою протиповітряною обороною. 

Теги: окупанти ЗСУ місто ворог

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