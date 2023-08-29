ЗСУ на лівому березі Херсонщини, новий пакет допомоги від США. Головне за 29 серпня

Український прапор замайорів на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра на Херсонщини

США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн, ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини, Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників. «Главком» зібрав у добірку новини 29 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

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США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $250 млн. За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, цей пакет містить важливе озброєння, яке допоможе Україні на полі бою.

Що ввійде до допомоги:

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ракети AIM-9 для ППО;

боєприпаси до високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

засоби розмінування;

Javelin та інші протитанкові комплекси і ракети;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

машини швидкої допомоги;

руйнівні боєприпаси для розчищення перешкод;

запасні частини, послуги, навчання і транспорт.

ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини

Український прапор замайорів на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра на Херсонщині. Відповідне відео з’явилося в мережі.

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За інформацією журналіста Костянтина Риженка, прапор підняли поблизу Олешок.

Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників

Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. До України повернули тіла ще 84 загиблих українських воїнів.

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Байден і союзники розробляють плани довгострокової допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.

Як зазначається, плани щодо довгострокової допомоги України розробляють для того, аби гарантувати, що Росія не зможе перемогти на полі бою, а також переконати Кремль у тому, що підтримка Києва з боку Заходу не похитнеться.

При цьому видання зазначає, що нестача зброї та внутрішній політичний тиск перешкоджають таким зусиллям.

Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту

У Кремлі вважають, що після смерті власника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина існує загроза нового військового заколоту. За словами джерел із силових та урядових структур, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати й не допустити «виступів», подібних до того, що «Вагнер» організував наприкінці червня.

До слова, Кремль не зможе зберегти ПВК «Вагнера» в нинішньому вигляді і її розформують.