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ЗСУ знищили на Бахмутському напрямку дивізіон артсистем

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили на Бахмутському напрямку дивізіон артсистем
фото ілюстративне

За минулу добу було зірвано 258 завдань БПЛА противник

На Бахмутському напрямку Сили оборони активно нищать артилерійські системи російських окупантів. Про це повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Противник продовжує наносити артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення у смузі відповідальності Східного угруповання військ», – йдеться в повідомленні.

За минулу добу на Бахмутському напрямку понад 500 разів противник гатив зі своїх артилерійських систем, як ствольних, так і реактивних. Застосовував чотири рази свою армійську і тактичну авіацію, відбулось п’ять бойових зіткнень.

ЗСУ вдалося ліквідувати 134 окупанти на цьому напрямку та низку артилерійських систем і важких броньованих систем противник: це і БМП, це і «Нона-С», «Мста-Б», також «Піон» – одна з найпотужніших установок, яка є на озброєнні в російської федерації. Також знищили чотири «Гіацинти» та чотири гармати «Д-30».

«Щоденний такий результат, минулого дня ми також знищили приблизно з дивізіон ворожих артилерійських систем (підрозділ в якому міститься 12-24 артсистем – «Главком») на цьому напрямку», – додала вона.

Крім цього Сили оборони виявляють і склади з російськими боєприпасами. Так за минулу добу на Бахмутському напрямку було знищено 7 складів. Вдало працюють і українські підрозділи РЕБ.

За минулу добу було зірвано 258 завдань БПЛА противника, також знищено чотири FPV дрони, три БПЛА типу ZALA та «Орлан-10».

Нагадаємо, триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.Триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Теги: війна окупанти ЗСУ

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