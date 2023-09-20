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Росія ймовірно вивела всі свої підводні човни з Севастополя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія ймовірно вивела всі свої підводні човни з Севастополя
фото ілюстративне

У складі Чорноморського флоту окупантів було шість підводних човнів проекту 636.3 «Варшав’янка»

Окупанти, ймовірно, вивели всі свої підводні човни з Севастопольської бухти після успішного ракетного удару українських військових минулого тижня. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

За інформацією каналу, на даний момент на стоянці в Південній бухті не спостерігають жодного підводного човна росіян. Там залишається лише захоплена РФ українська субмарина «Запоріжжя».

Загалом у складі Чорноморського флоту окупантів було шість підводних човнів проекту 636.3 «Варшав’янка», один з яких українські військові підбили минулого тижня. Також до складу Чорноморського флоту входить підводний човен проекту 877В «Палтус», але після ремонту та модернізації його так і не ввели в дію.

Усі перелічені субмарини можуть нести крилаті ракети «Калібр», якими росіяни часто б'ють по Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ. 

До слова, триває 574-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Впродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 «Шахедів» по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод, над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Теги: Крим війна окупанти

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