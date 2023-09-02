Окупанти обстрілюють прикордоння некерованими ракетами: яка ситуація в регіонах 2 вересня

За добу у результаті ворожих обстрілів загинули чотири мирних жителя

За минулу добу ворожих обстрілів зазнали дев’ять регіонів України. Про ситуацію там повідомляють обласні державні адміністрації.

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Чернігівщина

За добу – 9 обстрілів (63 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Використовував гранатомети та міномети. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Сьогодні зранку росіяни здійснили мінометний обстріл Хотінської громади. Зафіксовано 7 вибухів. Попередньо, без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

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Учора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 147 вибухів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Краснопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська, Хотінська, Білопільська громади. Середино-Будська громада: здійснено обстріл з гелікоптера 4 некерованими авіаційними ракетами (НАР). Також ворог бив з мінометів та артилерії (РСЗВ). Унаслідок обстрілу з РСЗВ по місту Середина-Буда пошкоджено 16 приватних будинків, 11 багатоквартирних будинки, 3 приватних автомобілі, 2 магазини, 10 гаражів, дитячий садок, школа мистецтв, приміщення управління освіти, дитяча бібліотека, відділення поліції, банку, ЖЕКу. Отримали поранення 4 місцевих цивільних мешканця.

Дніпропетровщина

Учора вдень ворог двічі обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Пошкоджені 15 приватних осель. Із однієї з них рятувальники врятували 81-річну жінку. Їй надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно. Понівечені й 11 господарських споруд, авто, 15 сонячних панелей, лінії електропередач та газогін.

Запорізька область

За минулу добу ворог наніс 94 удари по 22 містах та селах області. Внаслідок терору рашистів зафіксовано 79 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Левадного, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів. Окупант поцілив двома ракетами по Комишувасі, наніс авіаційні удари по Роботиному та Преображенці, Кам'янському. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків, сімома БПЛА атакував Новодарівку, Малинівку й Лобкове, а також обстріляв з РСЗВ Новодарівку, Червоне складських приміщень та об’єктів інфраструктури. Минулося без постраждалих.

Харківщина

Минулої доби на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Пильна Харківського району, Вовчанськ, Охрімівка, Мала Вовча, Варварівка Чугуївського району. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Крохмального. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам'янка, Красне Перше, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка та Новосергіївка.

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Учора внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок, загинув 60-річний чоловік. У м. Вовчанськ внаслідок артилерійського обстрілу зазнала поранення 73-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Луганщина

Учора північніше Сватового росіяни намагалися просунутися у напрямку Новоселівського. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Макіївка, Невське й Білогорівка. За добу противник здійснив – 161 обстрілів (564 снаряд). Мінометних – 39, РСЗВ – 18, артилерійських – 80 танкових – 21, БПЛА – 3.

Донеччина

Минулої доби ворог здійснив 1201 обстріл по лінії зіткнення: 295 – на Донецькому напрямку, 374 – на Соледарському, 532 — на Лиманському. Під вогнем російських окупантів – 14 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Петрівка, с.Нетайлове, с.Новоолександрівка, с.Новоукраїнка, с.Предтечине, с.Шахтарське, с.Шевченко. Пошкоджено 9 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирні), 2 ЛЕП, 2 будівлі Авдіївської ЦМЛ, медичний автомобіль. На Донеччині за добу – одна людина загинула, 3 поранених.

Миколаївщина

Учора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 59 обстрілів (212 снарядів), з них по м. Херсон – 2 мінометних обстріли. Рашисти поцілили у райони 22 населених пунктів області; територію агропідприємства у Херсонському районі.

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Учора вдень окупанти обстріляли житловий квартал м. Херсон. Внаслідок ворожого удару травми, несумісні з життям, отримав 34-річний чоловік, який перебував на вулиці. Ввечері було обстріляно територію агропідприємства у Херсонському районі. Поранений 49-річний охоронець, 47-річний тракторист загинув. Всього за добу через російську агресію дві людини загинули, ще двоє – дістали поранення.