ЗСУ потужно вдарили по базі БПЛА окупантів на Донеччині (відео)
Триває 566-та доба повномасштабної війни
Збройні сили України уразили російську базу безпілотників у Донецькій області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.
«Сили оборони України вранці 11.09.2023 успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у селищі Луганське Донецької області», – йдеться у повідомленні.
Раніше Сирський показав, як ЗСУ нищать техніку ворога під Соледаром.
А українська снайперська група «Привид Бахмута» продовжує знищувати російських загарбників на Донбасі. Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, снайпер «мінусував» окупанта на відстані майже кілометра. Це сталося у Бахмуті поблизу «літачка».
До слова, триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав десять ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.
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