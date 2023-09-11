Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Станом на 9:16 відбій повітряної тривоги у багатьох областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння.

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Станом на 9:16 відбій повітряної тривоги у багатьох областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

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Нагадаємо, триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.