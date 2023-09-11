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Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
фото: glavcom.ua

Станом на 9:16 відбій повітряної тривоги у багатьох областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння.

Станом на 9:16 відбій повітряної тривоги у багатьох областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

Масштабна повітряна тривога тривала менше години фото 1

Нагадаємо, триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб

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