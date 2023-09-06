Рятувальну операцію в Костянтинівці завершено
Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу
Рятувальну операцію на ринку в Костянтинівці на Донеччині вже завершили. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
У результаті сьогоднішньої атаки росіян 17 осіб загинули та 32 отримали поранення.
Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 кв. м.
Як повідомлялося, сьогодні російські терористи вдарили по місцевому ринку в Костянтинівці.
Раніше Зеленський показав момент прильоту по Костянтинівці.
Відомо, що внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.
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