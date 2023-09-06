Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рятувальну операцію в Костянтинівці завершено

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рятувальну операцію в Костянтинівці завершено
Наслідки ракетної атаки по Костянтинівці
фото: Нацполіція

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу

Рятувальну операцію на ринку в Костянтинівці на Донеччині вже завершили. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У результаті сьогоднішньої атаки росіян 17 осіб загинули та 32 отримали поранення.

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 кв. м. 

Як повідомлялося, сьогодні російські терористи вдарили по місцевому ринку в Костянтинівці.

Раніше Зеленський показав момент прильоту по Костянтинівці.

Відомо, що внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 торгових павільйонів

Теги: війна Донеччина окупанти ракета МВС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ракетного удару по Костянтинівці
«Під завалами люди. Скоріш за все, мертві». Що відбувається на місці удару в Костянтинівці
Сьогодні, 16:44
Зеленський показав момент прильоту по Костянтинівці (відео)
Зеленський показав момент прильоту по Костянтинівці (відео)
Сьогодні, 15:45
Окупанти атакували ринок у Костянтинівці: понад десяток загиблих (фото, відео)
Окупанти атакували ринок у Костянтинівці: понад десяток загиблих (фото, відео)
Сьогодні, 15:27

Події в Україні

Ворог наступає з чотирьох напрямків: відбулось майже 30 бойових зіткнень
Ворог наступає з чотирьох напрямків: відбулось майже 30 бойових зіткнень
Рятувальну операцію в Костянтинівці завершено
Рятувальну операцію в Костянтинівці завершено
ЗСУ повідомили про успіх на Кліщіївському напрямку
ЗСУ повідомили про успіх на Кліщіївському напрямку
Як Україна вводить ворога в оману: дані The Guardian
Як Україна вводить ворога в оману: дані The Guardian
«Під завалами люди. Скоріш за все, мертві». Що відбувається на місці удару в Костянтинівці
«Під завалами люди. Скоріш за все, мертві». Що відбувається на місці удару в Костянтинівці
Удар по Костянтинівці: 16 людей загинули, ще майже 30 травмовані (фото, відео)
Удар по Костянтинівці: 16 людей загинули, ще майже 30 травмовані (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
У Києві прогриміли вибухи
63K
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
50K
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
26K
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Як Верховна Рада розвалюватиме Росію. Нардеп розкрив плани
11K
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч

Новини

Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Вчора, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Вчора, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Вчора, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту