Окупанти вбили 25 мирних жителів Високопілля на Херсонщині

У Високопіллі зруйновані всі адміністративні будівлі, не вистачає продовольства та дитячого харчування

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів

В окупованому Високопіллі Херсонської області немає ліків і продуктів, але є натомість катування й репресії. Загинуло 25 мирних жителів. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«У Високопіллі зруйновані всі адміністративні будівлі, не вистачає продовольства й дитячого харчування. Ще одна проблема мешканців – відсутність ліків. У селищі багато інсулінозалежних, онкохворих, людей із захворюванням щитоподібної залози. Місцеві повідомляють про загибель 25 мирних жителів», – ідеться в дописі.

Мешканці Стрілкового на Херсонщині відмовилися надати свої дані окупантам для «перепису населення»

Крім того, унаслідок ворожих обстрілів з «Градів» у селищі немає електрики, газу й питної води.

За словами Денісової, люди намагаються виїхати власним транспортом, але не можуть через заборону з боку росіян і брак палива.

«У Херсонській області склалася критична ситуація з евакуацією мирних мешканців із зони активних бойових дій і завезенням гуманітарних вантажів. Попри те, що Україна використовує всі можливості для порятунку людей, безпечних шляхів стає все менше через перешкоджання окупантів», – зазначила Уповноважена.

Такими методами воєнних дій Росія грубо порушила норми Додаткового протоколу до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 8 червня 1977 року. Обмежуючи свободу пересування громадян, країна-загарбник порушує Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, стаття 12 якого гарантує кожному право на вільне пересування.

Денісова вкотре закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів і порушень прав людини РФ в Україні.

Крім того, вона закликала міжнародних партнерів надати Україні зброю для боротьби з країною-агресором РФ.