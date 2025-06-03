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Розвідка повідомила, скільки ракет Росія виробляє щомісяця

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Розвідка повідомила, скільки ракет Росія виробляє щомісяця
В українській розвідці зауважили, що Росія постійно поповнює свої ракетні запаси
фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance

ГУР: Станом на середину травня 2025 року російські війська мають майже 600 балістичних ракет «Іскандер-М»

У російської армії наразі вистачає ресурсів для інтенсивних ракетних ударів по Україні. Крім того, РФ щомісяця поповнює свої запаси ракет і виробляє близько 60 ракет «Іскандер-М» або ж 10 «кинджалів». Як передає «Главком», про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони на запит NV.

Так, за даним ГУР, станом на середину травня 2025 року російські війська мали такі запаси:

  • майже 600 балістичних ракет «Іскандер-М»;
  • понад 100 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал»;
  • майже 300 крилатих ракет «Іскандер-К»;
  • понад 300 крилатих ракет X-101;
  • понад 400 крилатих ракет «Калібр»;
  • до 300 крилатих ракет X-22/32;
  • 700 крилатих ракет «Онікс» і гіперзвукових протикорабельних ракет «Циркон»;
  • 60 балістичних північнокорейських ракет KN-23;
  • близько 11 тис. зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300П/С-400.

Крім того, в українській розвідці зауважили, що Росія постійно поповнює свої ракетні запаси. За даними ГУР, протягом місяця РФ здатна виробляти:

  • 60-70 ракет «Іскандер-М»;
  • 10-15 ракет «Кинджал»;
  • 20-30 ракет «Іскандер-К»;
  • 60-70 одиниць X-101;
  • 25-30 ракет «Калібр»;
  • до 10 одиниць X-32;
  • 20-30 ракет «Онікс і Циркон».

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України. 

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

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Теги: балістичні ракети ракета росія ГУР

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