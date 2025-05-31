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У Курській області є руйнування та постраждалі після атаки БпЛА

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Курській області є руйнування та постраждалі після атаки БпЛА
скриншот з відео

Рильськ та Льгів постраждали від ударів

У ніч проти 31 травня дрони атакували Курщину. Руйнування та пожежі зафіксовані у Рильську та Льгові. Про це повідомив в. о губернатора Курської області Олександр Хінштейн, передає «Главком».

За його словами, у Рильську, два безпілотники врізались у дві п'ятиповерхівки. На першому поверсі цього будинку загорілась квартира, вогонь перекинувся на сусідні балкони, пожежу ліквідували.

У сусідньому будинку дрон влучив у триповерхову будівлю, там також зайнялась пожежа. У будинках вибиті вікна та пошкоджені фасади. Мешканців евакуювали. Постраждали сім людей.

У селищі Артаково Льговського району після атаки БпЛА загорілись дві будівлі та гараж. Є постраждалі.

Раніше російські пабліки стверджували, що удар прийшловся по пункту розміщення російських формувань, що концентрувались у місті для перекидання сила на територію Сумської області.

Інші пабліки пишуть, що дрони атакували готель, водночас додають, що там могли перебувати російські військові.

До слова, ввечері 30 травня в місті Тайшет Іркутської області сталася велика пожежа в локомотивному депо. Причина пожежі поки невідома.

Нагадаємо, 11 травня у місті Рильск у Курській області Росії зафіксовано ракетний удар по позиціях російських військових. 

Ціллю атаки став пункт дислокації 40-ї окремої бригади морської піхоти. Згідно з оприлюдненими даними, для удару були використані американські ракети. Під завалами перебували військовослужбовці РФ. 

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Теги: пожежа дрон Курщина

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