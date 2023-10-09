ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті

Військком запевняє, що коли людина опиняється на війні, у неї змінюється ставлення до ситуації

За ухилення від мобілізації можна отримати як штраф, так і покарання у вигляді позбавлення волі

Представник Полтавського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) майор Роман Істомін розповів в інтерв'ю «Телеграфу», чи є користь у мобілізації ухилянтів.

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За його словами, коли людина опиняється серед бойових побратимів на лінії фронту, то у неї змінюється ставлення до ситуації.

Істомін зазначив, що коли мобілізований розуміє, що позаду нього – мирне населення, яке потрібно захистити, а поруч з ним бойові побратими, яких не можна підвести під час завдання, він змінюється і стає воїном.

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«Мені відомий не один випадок, коли чоловіки, які не бажали служити, потрапляючи в підрозділ, абсолютно змінювалися і ставали прекрасними воїнами», – розповів представник ТЦК.

Він також нагадав, що відмова отримувати повістку чи розписуватись за неї є порушенням правил військового обліку. В результаті представник ТЦК може скласти протокол про адміністративне правопорушення. За статтею 210 КУпАП в умовах особливого періоду розмір штрафу становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

Адміністративна відповідальність настає і в разі ігнорування повістки, що видана з метою уточнення військово-облікових даних, а у разі ігнорування «бойової» повістки може бути відкрито кримінальну справу.

Коли військовозобов’язаний пройшов ВЛК, але у визначену дату не прибув до мобілізаційного пункту, його можуть притягнути до відповідальності за ст. 336 Кримінального кодексу. У цьому випадку передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів всі подробиці щодо військового обліку жінок з 1 жовтня. За його словами, постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ще з 1992 року.