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Зросла кількість загиблих у секторі Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зросла кількість загиблих у секторі Гази
Від 100 до 300 людей загинули в результаті вибуху в лікарні Аль-Ахлі
фото: Reuters

Із 7 жовтня померли 3785 осіб

Кількість загиблих у Газі продовжує зростати. За даними міністерства охорони здоров'я в Газі, з 7 жовтня померли 3785 осіб, у тому числі 1524 дитини. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що серед загиблих приблизно 1000 жінок і 120 людей похилого віку.

Крім того, 12493 людини отримали поранення, з них 3983 дитини та 3300 жінок. 

Розвідка США вважає, що, ймовірно, від 100 до 300 людей загинули в результаті вибуху в лікарні Аль-Ахлі в Газі на початку цього тижня.

Нагадаємо, 17 жовтня органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. ЗМІ повідомляли, що внаслідок удару могли загинути близько 500 людей. 

У Al Jazeera зазначили, що лікарня Аль-Ахлі розташована в центральній частині Сектору Гази. Бомбардування лікарні спричинило серйозні руйнування, які не дозволяють закладу продовжувати роботу.

The Times of Israel повідомляє, що представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі не знає, чи був цей вибух у Газі викликаний саме ударом з боку Армії оборони Ізраїлю.

Розвідка США встановила, що Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази.

Теги: Сектор Гази Ізраїль війна

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