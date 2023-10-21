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Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику
Одночасно спрямовувалися керовані авіабомби разом із крилатими ракетами
фото ілюстративне

Вперше українські військові спостерігали одночасний пуск крилатих ракет, керованих авіабомб і дронів

Під час обстрілу України у ніч на 21 жовтня російські окупанти використали складну тактику дуже мішаних атак. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

За словами Гуменюк, одночасний пуск крилатих ракет і керованих авіабомб (КАБ) українські військові раніше не спостерігали.

«Свої основні дії ворог переніс у повітря. Тобто більше став використовувати тактичну та армійську авіації. Цієї ночі була застосована складна тактика змішаних атак, коли одночасно спрямовувалися керовані авіабомби разом із крилатими ракетами типу Х-59. Паралельно застосовувалися ударні дрони. Такого поєднання різної зброї ми ще не спостерігали», – повідомила вона.

За її інформацією, окупанти на суходолі бояться просування вперед Сил оборони України.

«Наразі в Чорному морі ситуація залишається напруженою, бо в ворога ще є там ракетоносії. Так, на бойовому чергуванні там один підводний човен із чотирма «Калібрами». Він ближче до Новоросійська, але звідти вони також можуть завдавати ударів по нас. А ось інформація про можливе патрулювання російських МіГ-31К у морі є маніпуляцією, бо ці літаки можуть пускати ракети й з інших напрямків. Протягом цієї ночі окупанти використовували Су-34 та Су-35, які заходили з акваторії Азовського моря. Також росіяни імовірно застосував свій ОТРК «Іскандер» по Кривому Рогу. Останнє ще уточнюється», – зазначила Гуменюк.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, у ніч на 21 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети «Іскандер-К» та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

У Кривому Розі знову лунали вибухи. Російські терористи вдарили по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА.

Теги: ракета

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