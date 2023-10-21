Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику

Вперше українські військові спостерігали одночасний пуск крилатих ракет, керованих авіабомб і дронів

Під час обстрілу України у ніч на 21 жовтня російські окупанти використали складну тактику дуже мішаних атак. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

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За словами Гуменюк, одночасний пуск крилатих ракет і керованих авіабомб (КАБ) українські військові раніше не спостерігали.

«Свої основні дії ворог переніс у повітря. Тобто більше став використовувати тактичну та армійську авіації. Цієї ночі була застосована складна тактика змішаних атак, коли одночасно спрямовувалися керовані авіабомби разом із крилатими ракетами типу Х-59. Паралельно застосовувалися ударні дрони. Такого поєднання різної зброї ми ще не спостерігали», – повідомила вона.

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За її інформацією, окупанти на суходолі бояться просування вперед Сил оборони України.

«Наразі в Чорному морі ситуація залишається напруженою, бо в ворога ще є там ракетоносії. Так, на бойовому чергуванні там один підводний човен із чотирма «Калібрами». Він ближче до Новоросійська, але звідти вони також можуть завдавати ударів по нас. А ось інформація про можливе патрулювання російських МіГ-31К у морі є маніпуляцією, бо ці літаки можуть пускати ракети й з інших напрямків. Протягом цієї ночі окупанти використовували Су-34 та Су-35, які заходили з акваторії Азовського моря. Також росіяни імовірно застосував свій ОТРК «Іскандер» по Кривому Рогу. Останнє ще уточнюється», – зазначила Гуменюк.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, у ніч на 21 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети «Іскандер-К» та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

У Кривому Розі знову лунали вибухи. Російські терористи вдарили по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА.