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Окупанти вдарили по «Епіцентру» у Вінниці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти вдарили по «Епіцентру» у Вінниці
Російські окупанти атакували об’єкт цивільної інфраструктури
фото: кадр з відео

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає

Російські окупанти атакували об’єкт цивільної інфраструктури у Вінниці. За наявним відео, під удар потрапив гіпермаркет «Епіцентр». Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, пише «Главком».

«Внаслідок ворожої атаки у Вінниці постраждав об’єкт цивільної інфраструктури. Усі відповідні служби вже працюють на місці та ліквідовують наслідки атаки», – зазначила вона.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація про масштаби пошкоджень та остаточні наслідки атаки уточнюється.

Місцеві ЗМІ стверджують, що росіяни атакували реактивним дроном «Епіцентр», однак офіційного підтвердження від влади міста наразі немає. 

Варто нагадати, що у Вінниці під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено промисловий об’єкт і приватний будинок.

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Теги: Вінниця обстріл війна

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